Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,19%

Hang Seng a 25.215,1 punti

Indice Hang Seng -1,19% a quota 25.215,1 all'apertura pomeridiana.
