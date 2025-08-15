Francoforte: brillante l'andamento di Befesa

(Teleborsa) - Avanza Befesa
, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Befesa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Befesa
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Befesa
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,81 Euro e primo supporto individuato a 28,29. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)