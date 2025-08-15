Milano 14-ago
Francoforte: brillante l'andamento di Befesa

(Teleborsa) - Avanza Befesa, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Befesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Befesa rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Befesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,81 Euro e primo supporto individuato a 28,29. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,33.

