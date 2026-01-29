Milano 14:19
45.424 +0,63%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:19
10.239 +0,83%
Francoforte 14:19
24.545 -1,12%

Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per la big tedesca delle costruzioni, che avanza bene del 2,38%.
