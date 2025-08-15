New York: andamento rialzista per Merck

(Teleborsa) - Bene la società chimico-farmaceutica
, con un rialzo dell'1,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Merck
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5%, rispetto a +2,5% dell'indice americano
).
Le implicazioni di breve periodo di Merck
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 84,85 USD. Possibile una discesa fino al bottom 83,64. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 86,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)