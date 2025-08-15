Milano 14-ago
New York: balza in avanti Tapestry

(Teleborsa) - Avanza Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle, che guadagna bene, con una variazione del 3,55%.

Lo scenario su base settimanale di Tapestry rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Tapestry, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 96,62 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 100,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 94,16.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
