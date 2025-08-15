New York: balza in avanti Tapestry

(Teleborsa) - Avanza Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle
, che guadagna bene, con una variazione del 3,55%.
Lo scenario su base settimanale di Tapestry
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Tapestry
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 96,62 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 100,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 94,16.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)