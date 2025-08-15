New York: rosso per Howmet Aerospace

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti
, con una flessione del 2,78%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Howmet Aerospace
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Howmet Aerospace
evidenzia un declino dei corsi verso area 169,3 USD con prima area di resistenza vista a 174,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 167,5.
