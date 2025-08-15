Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 21:07
23.700 -0,55%
Dow Jones 21:07
44.967 +0,12%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: rosso per Howmet Aerospace

Migliori e peggiori
New York: rosso per Howmet Aerospace
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti, con una flessione del 2,78%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Howmet Aerospace, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Howmet Aerospace evidenzia un declino dei corsi verso area 169,3 USD con prima area di resistenza vista a 174,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 167,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
