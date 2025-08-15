New York: rosso per Howmet Aerospace

fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,78%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 169,3 USD con prima area di resistenza vista a 174,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 167,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)