Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 17:42
23.683 -0,63%
Dow Jones 17:42
44.995 +0,19%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: scambi in forte rialzo per Trade Desk

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Trade Desk
Protagonista la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,86%.
Condividi
```