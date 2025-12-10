Milano 16:55
43.383 -0,44%
Nasdaq 16:55
25.536 -0,52%
Dow Jones 16:55
47.672 +0,23%
Londra 16:55
9.662 +0,20%
Francoforte 16:55
24.088 -0,31%

New York: scambi al rialzo per Axon Enterprise

Apprezzabile rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, in guadagno del 3,03% sui valori precedenti.
