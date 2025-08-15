New York: scatto rialzista per First Solar

(Teleborsa) - Effervescente il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,87%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che First Solar
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,49%, rispetto a +1,95% dell'indice del basket statunitense
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di First Solar
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 213,5 USD. Primo supporto visto a 186. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 168,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)