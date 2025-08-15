Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 21:08
23.702 -0,55%
Dow Jones 21:08
44.967 +0,12%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: scatto rialzista per First Solar

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per First Solar
(Teleborsa) - Effervescente il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,87%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che First Solar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,49%, rispetto a +1,95% dell'indice del basket statunitense).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di First Solar. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 213,5 USD. Primo supporto visto a 186. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 168,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```