Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:20
25.456 +0,43%
Dow Jones 21:20
48.376 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

New York: First Solar sale verso 288,4 USD

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,57%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che First Solar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,62%, rispetto a +0,73% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di First Solar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 288,4 Dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 270,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 306,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
