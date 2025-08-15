Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:58
9.189 +0,13%
24.510 +0,54%

Petrolio a 63,63 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,63 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 63,63 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```