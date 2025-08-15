Milano 14-ago
Prezzi export USA (MoM) in luglio
USA, Prezzi export in luglio su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,5% (in linea con le stime degli analisti).
