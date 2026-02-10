Milano 14:48
USA, prezzi import dicembre +0,1% e prezzi export +0,3% su mese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Risultano in frenata i prezzi import-export statunitensi nel mese di dicembre 2025. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato una variazione del +0,1% rispetto al +0,4% di novembre e contro il +0,1% indicato dal consensus. I prezzi export hanno riportato un +0,3% dal +0,5% del mese precedente e contro il +0,1% del consensus.

Nell'ultimo anno i prezzi all'importazione sono rimasti invariati, mentre i prezzi all'esportazione sono aumentati del 3,1%.
