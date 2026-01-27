Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:52
25.951 +0,92%
Dow Jones 17:52
49.109 -0,61%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in novembre

Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in novembre
USA, Indice FHFA prezzi case in novembre su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,3%).
