Vola a New York Enphase Energy

(Teleborsa) - Protagonista la società di tecnologia energetica americana Enphase Energy, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,20%.A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enphase Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Enphase Energy rispetto all'indice.Analizzando lo scenario di Enphase Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,75 USD. Prima resistenza a 38,09. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 29,36.