Vola a New York Western Digital

Brilla la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano con un aumento dell'8,16%.
