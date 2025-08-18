Milano
9:38
42.624
-0,07%
Nasdaq
15-ago
23.712
0,00%
Dow Jones
15-ago
44.946
+0,08%
Londra
9:38
9.140
+0,02%
Francoforte
9:38
24.264
-0,39%
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 09.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,18%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,18%
SSE a 3.740,5 punti
In breve
,
Finanza
18 agosto 2025 - 07.08
Indice SSE +1,18% a quota 3.740,5 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,04%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,97%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,06%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,49%
Argomenti trattati
SSE
(251)
Altre notizie
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,37%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,86%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,36%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,17%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,51%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,22%