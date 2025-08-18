Milano 9:38
42.624 -0,07%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:38
9.140 +0,02%
24.264 -0,39%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,18%

SSE a 3.740,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,18%
Indice SSE +1,18% a quota 3.740,5 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```