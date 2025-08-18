Milano 17:35
Il DAX chiude a 24.314,77 punti

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,18%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,18%, terminando le negoziazioni a 24.314,77 punti.
