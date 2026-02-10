Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:33
25.286 +0,07%
Dow Jones 18:33
50.381 +0,49%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,04%

Il FTSE MIB chiude a 46.802,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,04%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 46.802,99 punti.
Condividi
```