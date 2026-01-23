Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,15%)

Il DAX prende il via a 24.819,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,15%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,15%, a quota 24.819,94 in apertura.
Condividi
```