New York: andamento negativo per Meta Platforms

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda che gestisce Facebook, che tratta con una perdita del 3,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Meta Platforms rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di breve periodo di Meta Platforms mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 772,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 753,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 791,6.

