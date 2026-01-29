Wall Street in rosso, tonfo di Microsoft e balzo di Meta dopo i conti. Attesa per Apple

Microsoft

(Teleborsa) -, con gli investitori che analizzano i risultati delle società tecnologiche a grande capitalizzazione e in particolare la loro spesa per l'intelligenza artificiale, il giorno dopo che la Federal Reserve ha mantenuto i tassi fermi come ampiamente previsto.Oggi spiccano ildi, che registra il maggior tonfo dall'inizio della pandemia, dopo che i ricavi del gigante del software nel settore del cloud non hanno impressionato e hanno alimentato i timori che le ingenti spese sostenute per la sua alleanza OpenAI non si traducano in una monetizzazione rapida, e ildi, c he ha previsto ricavi per il primo trimestre superiori alle aspettative e ha aumentato del 73% i suoi piani di spesa in conto capitale per quest'anno per sviluppare un'intelligenza artificiale profondamente personalizzata alla sua vasta base di utenti dei social media. L'attenzionde sul mondo tecnologico rimarrà alta anche dopo la chiusura dei mercati, quando saràa pubblicare i propri conti.Guardando ai principali indici, Wall Street riporta una variazione pari a -0,19% sul, menytre l'perde lo 0,77%, continuando la seduta a 6.925 punti. Negativo il(-1,28%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-0,99%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,80%),(+1,75%) e(+0,63%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,99%),(-0,86%) e(-0,41%).Tra i(+5,98%),(+4,45%),(+3,65%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,70%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,33%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,11%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,19%.Tra i(+9,59%),(+4,45%),(+3,94%) e(+3,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,24%. In perdita, che scende dell'11,70%. Pesante, che segna una discesa di ben -8,91 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende dell'8,44%.