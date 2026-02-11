Milano 17:35
Pershing Square scommette forte su Meta. Entra anche in Amazon e Hertz

Finanza
(Teleborsa) - Pershing Square Holdings, società del miliardario statunitense Bill Ackman, ha acquisito una partecipazione in Meta Platforms pari a circa il 10% del proprio capitale a fine 2025. È quanto emerge da una presentazione agli investitori.

La posizione risale a fine novembre. Dall'inizio della posizione, il prezzo delle azioni di META è aumentato dell'11% nel 2025 e del 3% da inizio anno nel 2026.

Secondo la società, l'attuale prezzo delle azioni di Meta "sottovaluta il ??potenziale di rialzo a lungo termine dell'azienda derivante dall'intelligenza artificiale e rappresenta una valutazione fortemente scontata per una delle più grandi aziende al mondo".

Negli ultimi dodici mesi, la società ha completato l'acquisizione di due investimenti core (Amazon e Meta) e un investimento opportunistico (Hertz).

"La volatilità del mercato dovuta a fattori macroeconomici, i rapidi cambiamenti nelle narrative degli investitori e le situazioni idiosincratiche e incomprese creano opportunità per Pershing Square", si legge nella presentazione.

Pershing Square Holdings effettuato disinvestimenti in Chipotle, CPKC e Nike nel 2025, nonché in Hilton nel 2026.

Nel 2025, il NAV di PSH è cresciuto del 20,9% e il rendimento totale per gli azionisti (TSR) è stato del 33,9%. Il rendimento netto annuo composto del NAV è del 22,6% negli ultimi otto anni (Permanent Capital Era). Il board continua a credere che "il motore più potente per i rendimenti a lungo termine per gli azionisti sarà la continua e solida performance del NAV assoluto e relativo".
