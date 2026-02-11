Pershing Square scommette forte su Meta. Entra anche in Amazon e Hertz

Pershing Square Holdings

(Teleborsa) -, società del miliardario statunitense Bill Ackman, ha acquisito una partecipazione inpari a circa il 10% del proprio capitale a fine 2025. È quanto emerge da una presentazione agli investitori.La. Dall'inizio della posizione, il prezzo delle azioni di META è aumentato dell'11% nel 2025 e del 3% da inizio anno nel 2026.Secondo la società, l'attuale prezzo delle azioni di Meta "dell'azienda derivante dall'intelligenza artificiale e rappresenta una valutazione fortemente scontata per una delle più grandi aziende al mondo".Negli ultimi dodici mesi, la società ha completato l'e Meta) e)."La volatilità del mercato dovuta a fattori macroeconomici, i rapidi cambiamenti nelle narrative degli investitori e leper Pershing Square", si legge nella presentazione.Pershing Square Holdings effettuatoin, CPKC enel 2025, nonché innel 2026.Nel 2025, ildi PSH è cresciuto del 20,9% e il rendimento totale per gli azionisti () è stato del 33,9%. Il rendimento netto annuo composto del NAV è del 22,6% negli ultimi otto anni (Permanent Capital Era). Il board continua a credere che "il motore più potente per i rendimenti a lungo termine per gli azionisti sarà la continua e solida performance del NAV assoluto e relativo".