Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 18:15
25.544 +0,86%
Dow Jones 18:15
49.544 +0,95%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: mette il turbo Meta Platforms

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda che gestisce Facebook, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,34%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meta Platforms evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meta Platforms rispetto all'indice.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Meta Platforms, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 630,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 644. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 622,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
