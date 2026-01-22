New York: mette il turbo Meta Platforms

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda che gestisce Facebook
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meta Platforms
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meta Platforms
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Meta Platforms
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 630,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 644. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 622,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)