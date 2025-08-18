Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:48
23.716 +0,02%
Dow Jones 21:48
44.930 -0,03%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

New York: balza in avanti Starbucks

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Starbucks
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, con una variazione percentuale del 2,38%.
Condividi
```