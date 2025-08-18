Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:48
23.716 +0,02%
Dow Jones 21:48
44.930 -0,03%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

New York: First Solar in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: First Solar in rally
Rialzo per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,89%.
Condividi
```