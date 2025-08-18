Milano 17:35
New York: giornata negativa in Borsa per EQT

(Teleborsa) - A picco il principale produttore americano di gas naturale, che presenta un pessimo -4,3%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EQT, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di EQT rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 51,32 USD, mentre i supporti sono stimati a 49,62. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 53,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
