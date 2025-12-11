Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:26
25.591 -0,72%
Dow Jones 19:26
48.686 +1,31%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: giornata negativa in Borsa per Hewlett Packard Enterprise

New York: giornata negativa in Borsa per Hewlett Packard Enterprise
Pressione sulla società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,32%.
