Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:49
23.716 +0,02%
Dow Jones 21:49
44.937 -0,02%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

New York: in acquisto Dayforce

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società specializzata nello sviluppo di software per la gestione del capitale umano, che tratta in rialzo del 25,83%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dayforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dayforce rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 64,92 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 67,97. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 71,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
