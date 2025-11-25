Milano 16:38
42.697 +0,94%
Nasdaq 16:38
24.729 -0,58%
Dow Jones 16:38
46.713 +0,57%
Londra 16:38
9.599 +0,67%
Francoforte 16:38
23.432 +0,83%

New York: in acquisto Bath & Body Works

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Bath & Body Works
Prepotente rialzo per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che mostra una salita bruciante del 5,65% sui valori precedenti.
Condividi
```