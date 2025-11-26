Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:45
25.259 +0,96%
Dow Jones 20:45
47.506 +0,84%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Newmont
Brillante rialzo per la società mineraria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,93%.
