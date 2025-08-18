Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:50
23.711 0,00%
Dow Jones 21:50
44.924 -0,05%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

New York: seduta euforica per Dayforce

Prepotente rialzo per la società specializzata nello sviluppo di software per la gestione del capitale umano, che mostra una salita bruciante del 25,83% sui valori precedenti.
