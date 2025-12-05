New York: seduta euforica per Dollar General

(Teleborsa) - Protagonista il distributore di prodotti di consumo di massa
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,46%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dollar General
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Dollar General
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 136,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 127,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 145,8.
