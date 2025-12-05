Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:22
25.665 +0,32%
Dow Jones 19:22
47.965 +0,24%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: seduta euforica per Dollar General

Migliori e peggiori
New York: seduta euforica per Dollar General
(Teleborsa) - Protagonista il distributore di prodotti di consumo di massa, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,46%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dollar General rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Dollar General è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 136,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 127,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 145,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```