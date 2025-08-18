Milano 9:40
Petrolio in rialzo e gas a minimi 2024: si scommette su fine conflitto Russia-Ucraina

(Teleborsa) - Il mercato dell'energia sta chiaramente scommettendo sulla fine del conflitto fra Russia ed Ucraina, dopo il colloquio fra il Presidente americano Donald Trump ed i leader russo Vladimir Putin in Alaska, che non ha portato a risultati immediati, ma ha aperto ad una possibile soluzione dei negoziati di pace. Oggi, Trump riceverà a Washington il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed i sette "volenterosi" leader europei, assieme alla Presidente Ursula von der Leyen.

Frattanto, i movimenti dei mercati segnalano un grande ottimismo circa la possibilità di un accordo di pace. In particolare, il mercato dell'energia, che è stato particolarmente penalizzato dal conflitto e dalle relative sanzioni.

Il petrolio questa mattina reagisce bene alla notizia di un possibile accordo Russia-Ucraina e viaggia in moderato rialzo. Il Brent si porta a 65,95 dollari al barile, in vantaggio dello 0,14%, mentre il WTI statunitense evidenzia un progresso dello 0,27% a 62,15 dollari al barile.

Il gas naturale invece, sulla piazza Ttf di Amsterdam, ha toccato i minimi dall'aprile del 2024, attestandosi a 31,06 euro al MWh, in ribasso dell'1% rispetto alla sessione precedente, sui minimi dal 5 aprile del 2024. Si allinea il prezzo del Natural Gas al Nymex di New York, che scende a 2,821 dollari (-3,16%).

A sostenere la discesa del prezzo del gas, oltre alla possibilità di un ripristino delle forniture della Russia, a seguito dell'abbattimento delle relative sanzioni, concorrono anche gli elevati livelli degli stoccaggi europei, che si attestano in media al 73% a 829,11 TWh, seoour inferiori all'anno scorso quando l'inverno era stato ben più mite e breve dell'ultimo trascorso. L'Italia, primo Paese per livello di scorte, raggiunge addirittura all'84,52% a 171,16 TWh, mentre fa peggio la Germania con il 65,73% a 163,5 TWh.
