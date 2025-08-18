Petrolio in rialzo e gas a minimi 2024: si scommette su fine conflitto Russia-Ucraina

Brent

WTI

(Teleborsa) - Ilsta chiaramente, dopo il colloquio fra il Presidente americano Donald Trump ed i leader russo Vladimir Putin in Alaska, che non ha portato a risultati immediati, ma ha aperto ad una possibile soluzione dei negoziati di pace. Oggi,il Presidente ucraino, assieme alla Presidente Ursula von der Leyen.Frattanto, i movimenti dei mercati segnalano uncirca la possibilità di un accordo di pace. In particolare, il mercato dell'energia, che è stato particolarmente penalizzato dal conflitto e dalle relative sanzioni.Ilquesta mattina reagisce bene alla notizia di unRussia-Ucraina e viaggia in moderato rialzo. Ilsi porta a 65,95 dollari al barile,, mentre ilstatunitense evidenzia una 62,15 dollari al barile.Ilinvece, sulla piazza, ha toccato i, attestandosi a, in ribasso dell'1% rispetto alla sessione precedente, sui minimi dal 5 aprile del 2024. Si allinea il prezzo deldi New York, che scende aA sostenere la discesa del prezzo del gas, oltre alla possibilità di un ripristino delle forniture della Russia, a seguito dell'abbattimento delle relative sanzioni, concorrono anche gli, che si attestano in media, seoour inferiori all'anno scorso quando l'inverno era stato ben più mite e breve dell'ultimo trascorso. L'Italia, primo Paese per livello di scorte, raggiunge addirittura all'84,52% a 171,16 TWh, mentre fa peggio la Germania con il 65,73% a 163,5 TWh.