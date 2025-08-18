Petrolio in rialzo e gas a minimi 2024: si scommette su fine conflitto Russia-Ucraina

(Teleborsa) - Il mercato dell'energia
sta chiaramente scommettendo sulla fine del conflitto fra Russia ed Ucraina
, dopo il colloquio fra il Presidente americano Donald Trump ed i leader russo Vladimir Putin in Alaska, che non ha portato a risultati immediati, ma ha aperto ad una possibile soluzione dei negoziati di pace. Oggi, Trump riceverà a Washington
il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed i sette "volenterosi" leader europei
, assieme alla Presidente Ursula von der Leyen.
Frattanto, i movimenti dei mercati segnalano un grande ottimismo
circa la possibilità di un accordo di pace. In particolare, il mercato dell'energia, che è stato particolarmente penalizzato dal conflitto e dalle relative sanzioni.
Il petrolio
questa mattina reagisce bene alla notizia di un possibile accordo
Russia-Ucraina e viaggia in moderato rialzo. Il Brent
si porta a 65,95 dollari al barile, in vantaggio dello 0,14%
, mentre il WTI
statunitense evidenzia un progresso dello 0,27%
a 62,15 dollari al barile.
Il gas naturale
invece, sulla piazza Ttf di Amsterdam
, ha toccato i minimi dall'aprile del 2024
, attestandosi a 31,06 euro al MWh
, in ribasso dell'1% rispetto alla sessione precedente, sui minimi dal 5 aprile del 2024. Si allinea il prezzo del Natural Gas al Nymex
di New York, che scende a 2,821 dollari (-3,16%)
.
A sostenere la discesa del prezzo del gas, oltre alla possibilità di un ripristino delle forniture della Russia, a seguito dell'abbattimento delle relative sanzioni, concorrono anche gli elevati livelli degli stoccaggi europei
, che si attestano in media al 73% a 829,11 TWh
, seoour inferiori all'anno scorso quando l'inverno era stato ben più mite e breve dell'ultimo trascorso. L'Italia, primo Paese per livello di scorte, raggiunge addirittura all'84,52% a 171,16 TWh, mentre fa peggio la Germania con il 65,73% a 163,5 TWh.