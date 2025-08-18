Milano 9:41
42.646 -0,02%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:41
9.141 +0,02%
24.283 -0,31%

Piazza Affari: balza in avanti Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Nexi
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, con una variazione percentuale del 2,61%.
Condividi
```