Piazza Affari: andamento negativo per Nexi

Piazza Affari: andamento negativo per Nexi
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che presenta una flessione del 2,35%.

L'andamento di Nexi nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Nexi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,797 Euro. Prima resistenza a 3,879. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,767.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
