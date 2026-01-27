Milano 11:12
45.063 +0,25%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:13
10.188 +0,38%
Francoforte 11:12
24.904 -0,12%

Piazza Affari: calo per Nexi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Nexi
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che sta segnando un calo del 2,40%.

Il movimento di Nexi, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario tecnico di Nexi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,588 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,685. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,553.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```