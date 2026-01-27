Piazza Affari: calo per Nexi

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, che sta segnando un calo del 2,40%.
Il movimento di Nexi
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Nexi
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,588 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,685. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,553.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)