Milano 12:31
44.904 -0,41%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 12:31
10.159 +0,09%
Francoforte 12:31
24.897 +0,16%

Piazza Affari: calo per Nexi

Ribasso per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che presenta una flessione del 2,48%.
