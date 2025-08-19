Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,72% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 42.950,59 punti

In breve, Finanza
Spunto rialzista dello 0,72% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 42.950,59 punti.
