Milano 11:33
46.436 +0,94%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:33
10.329 -0,12%
Francoforte 11:33
24.900 +0,41%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,85% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in utile a 46.394,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,85% alle 10:30
Spunto rialzista dello 0,85% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 46.394,58 punti.
Condividi
```