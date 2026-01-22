Milano 13:13
44.909 +0,95%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:13
10.157 +0,19%
Francoforte 13:13
24.841 +1,14%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,87% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 44.877,08 punti

Spunto rialzista dello 0,87% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 44.877,08 punti.
