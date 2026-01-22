Milano
13:13
44.909
+0,95%
Nasdaq
21-gen
25.327
+1,36%
Dow Jones
21-gen
49.077
+1,21%
Londra
13:13
10.157
+0,19%
Francoforte
13:13
24.841
+1,14%
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 13.30
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,87% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta in utile a 44.877,08 punti
In breve
,
Finanza
22 gennaio 2026 - 13.00
Spunto rialzista dello 0,87% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 44.877,08 punti.
FTSE MIB
+0,88%
