Milano 16:37
45.536 +1,02%
Nasdaq 16:37
25.726 -0,61%
Dow Jones 16:37
48.844 -0,46%
Londra 16:37
10.212 +0,39%
Francoforte 16:37
24.565 +1,05%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,93% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 45.493,3 punti

In breve, Finanza
Risultato positivo dello 0,93% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 45.493,3 punti.
