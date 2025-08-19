Milano 18-ago
42.642 0,00%
Nasdaq 18-ago
23.714 +0,01%
Dow Jones 18-ago
44.912 -0,08%
Londra 18-ago
9.158 0,00%
Francoforte 18-ago
24.315 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,15%

SSE a 3.739,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,15%
Indice SSE +1,15% a quota 3.739,26 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```