Milano 13-gen
45.525 0,00%
Nasdaq 13-gen
25.742 -0,18%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 13-gen
10.137 0,00%
Francoforte 13-gen
25.421 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,55%

SSE a 4.188,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,55%
Indice SSE +0,55% a quota 4.188,24 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```