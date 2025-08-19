Milano 15:52
42.967 +0,76%
Nasdaq 15:52
23.575 -0,59%
Dow Jones 15:52
45.062 +0,33%
Londra 15:52
9.189 +0,34%
Francoforte 15:51
24.410 +0,39%

Cambi: euro a 0,8644 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8644 sterline alle 15:41
Euro a 0,8644 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```