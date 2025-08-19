Francoforte: risultato positivo per Stabilus

Stabilus

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,53%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,95 Euro con area di resistenza individuata a quota 23,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)