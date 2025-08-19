Milano 15:57
42.968 +0,76%
Nasdaq 15:57
23.617 -0,41%
Dow Jones 15:57
45.060 +0,33%
Londra 15:57
9.184 +0,29%
Francoforte 15:57
24.418 +0,43%

Francoforte: risultato positivo per Stabilus

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Stabilus
(Teleborsa) - Balza in avanti Stabilus, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,53%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stabilus rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Stabilus mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,95 Euro con area di resistenza individuata a quota 23,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```