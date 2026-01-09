Milano 13:37
45.680 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:37
10.098 +0,53%
Francoforte 13:37
25.239 +0,45%

Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

Rialzo marcato per il leader delle energie rinnovabili, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.
