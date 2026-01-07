Milano 13:25
45.651 -0,22%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:25
10.059 -0,63%
Francoforte 13:25
25.052 +0,64%

Francoforte: scambi in positivo per Nordex

Punta con decisione al rialzo la performance di Nordex, con una variazione percentuale del 3,29%.
