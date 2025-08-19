Milano 15:58
42.965 +0,76%
Nasdaq 15:58
23.613 -0,42%
Dow Jones 15:58
45.055 +0,32%
Londra 15:58
9.184 +0,28%
Francoforte 15:58
24.415 +0,41%

Francoforte: scambi in positivo per Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza Delivery Hero, che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.

L'andamento di Delivery Hero nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,67 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,48. Il peggioramento di Delivery Hero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
