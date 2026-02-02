Milano 13:54
45.863 +0,74%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:54
10.285 +0,60%
Francoforte 13:55
24.736 +0,81%

Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per Delivery Hero, che avanza bene del 3,69%.

Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Delivery Hero, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24,86 Euro. Primo supporto visto a 24. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23,54.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
